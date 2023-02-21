Україна може відновити ініціативу у війні за достатньої підтримки Заходу, - ​ISW

"Рішення України захищати Бахмут є стратегічно обгрунтованою спробою притиснути російські війська на окремій ділянці фронту й розбити їх".

Україна має потенціал відновити ініціативу на полі бою в 2023 році за достатньої і своєчасної підтримки Заходу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські офіційні особи продовжують реагувати на заяви неназваних представників оборони США щодо темпів і перспектив війни у той час, як вона наближається до річної позначки. Президент України Володимир Зеленський 20 лютого заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але «не будь-якою ціною»... Зеленський і міністр оборони України Олексій Резніков також наголосили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу найближчим часом", – йдеться в повідомленні.

Аналітики ISW вважають, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обгрунтованою спробою притиснути російські війська на окремій ділянці фронту й розбити їх. При цьому вони зазначають, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи тим, щоб велика кількість українських військ опинилася в оточенні.

Аналітики також згадали заяву члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федора Веніславського, який 19 лютого заявив, що Росія "має всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях, частково в Запорізькій області".

"Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше напередодні видання Politico повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає владу України не зволікати з організацією контрнаступу.