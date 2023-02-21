На Херсонщині під час аудиту виявили порушення у закупівлі зимової форми для тероборони

Є припущення, що форма пошита з неякісної тканини і просто лежала на складі.

Херсонська обласна військова адміністрація під час аудиту виявила порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у своєму телеграм-каналі.

“Є вже результати позапланового внутрішнього аудиту, організованого у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Виявлено порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони”, – сказав він.

За словами Прокудіна, є припущення, що форма пошита з неякісної тканини і взагалі просто лежала на складі.

“Її чи було соромно роздавати військовим, чи взагалі не планувалося роздавати”, – додав голова ОВА.

16 лютого всі матеріали передано до правоохоронних органів.

“Наголошую, аудити – це не полювання на відьом, це швидка форма оцінки ситуації, яка скалася в ОВА, починаючи з лютого 2022 року. Вони будуть проводитися і далі”, – сказав Прокудін.

Нагадаємо, 7 лютого Кабінет міністрів підтримав проєкти указ президента України Володимира Зеленського про призначення нового керівника Херсонської обласної державної адміністрації. Посаду отримав Олексан Прокудін, який з 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції області.