На Херсонщині під час аудиту виявили порушення у закупівлі зимової форми для тероборони

Херсонська обласна військова адміністрація під час аудиту виявила порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони.
Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у своєму телеграм-каналі.
“Є вже результати позапланового внутрішнього аудиту, організованого у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Виявлено порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони”, – сказав він.
За словами Прокудіна, є припущення, що форма пошита з неякісної тканини і взагалі просто лежала на складі.
“Її чи було соромно роздавати військовим, чи взагалі не планувалося роздавати”, – додав голова ОВА.
16 лютого всі матеріали передано до правоохоронних органів.
“Наголошую, аудити – це не полювання на відьом, це швидка форма оцінки ситуації, яка скалася в ОВА, починаючи з лютого 2022 року. Вони будуть проводитися і далі”, – сказав Прокудін.
Нагадаємо, 7 лютого Кабінет міністрів підтримав проєкти указ президента України Володимира Зеленського про призначення нового керівника Херсонської обласної державної адміністрації. Посаду отримав Олексан Прокудін, який з 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції області.