Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині під час аудиту виявили порушення у закупівлі зимової форми для тероборони

Є припущення, що форма пошита з неякісної тканини і просто лежала на складі.

На Херсонщині під час аудиту виявили порушення у закупівлі зимової форми для тероборони
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Херсонська обласна військова адміністрація під час аудиту виявила порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у своєму телеграм-каналі.

“Є вже результати позапланового внутрішнього аудиту, організованого у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Виявлено порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони”, – сказав він.

За словами Прокудіна, є припущення, що форма пошита з неякісної тканини і взагалі просто лежала на складі.

“Її чи було соромно роздавати військовим, чи взагалі не планувалося роздавати”, – додав голова ОВА.

16 лютого всі матеріали передано до правоохоронних органів.

“Наголошую, аудити – це не полювання на відьом, це швидка форма оцінки ситуації, яка скалася в ОВА, починаючи з лютого 2022 року. Вони будуть проводитися і далі”, – сказав Прокудін.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 7 лютого Кабінет міністрів підтримав проєкти указ президента України Володимира Зеленського про призначення нового керівника Херсонської обласної державної адміністрації. Посаду отримав Олексан Прокудін, який з 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також