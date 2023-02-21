Збройні формування “ДНР” і “ЛНР” офіційно інтегрували до російської армії, – ISW

Це є відповіддю на критику щодо зміни командування в підрозділах.

Міністерство оборони Росії підтвердило офіційну інтеграцію збройних формувань “ДНР” і “ЛНР” до Збройних сил Росії 19 лютого у відповідь на зростаючу критику щодо повідомлень про зміни командування в підрозділах.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

“Міноборони Росії спростувало повідомлення про нібито звільнення офіцерів об’єднаних 1-го і 2-го армійських корпусів “ДНР” і “ЛНР”, ймовірно, у відповідь на поширену критику мілблогерів і довірених осіб щодо повідомлення про звільнення речника міліції ДНР Едуарда Басуріна 17 лютого”, – зазначили аналітики.

Своє звільнення Басурін обговорював на зустрічі з фінансистом Wagner Group Євгеном Пригожиним, під час якої він заявив, що такі зміни командування “зашкодять” довіреним командирам і військовослужбовцям.

Рішення про реорганізацію збройних формувань “ДНР” і “ЛНР” на тлі наступу, що триває, ймовірно, вказує на те, що Міноборони Росії не повністю усвідомлює масштаб основних викликів інтеграції нерегулярних сил у професійну армію, особливо в період інтенсивних бойових дій.

“Сили “ДНР” і “ЛНР” зараз воюють на Донбасі на підтримку мети Росії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, і така невчасна реструктуризація командної структури може знизити згуртованість у проксі-підрозділах та між ними та російськими військами. Російські сили постраждали від власних недоліків у згуртованості підрозділів і, ймовірно, зіткнуться з більшою напруженістю з проксі-ополченцями, які не були треновані за професійними стандартами”, – зазначають в ISW.

Ополченці також неодноразово скаржилися на нерівне ставлення з боку Кремля, а російські мобілізовані військовослужбовці нещодавно звинуватили формування “ДНР” і “ЛНР” у знущаннях і дискримінації.

Реструктуризація бойовиків також свідчить про те, що російське військове командування намагається здійснити всі бажані реформи, тоді як МО Росії має прихильність президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, британське Міністерство оборони повідомило, що Росія формально інтегрувала окуповані території України до свого південного військового округу.