У вівторок в Україні дощитиме, у західних областях – штормовий вітер

У вівторок, 21 лютого в Україні буде вітряна погода, пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У більшості областей пройдуть дощі, місцями, крім заходу та крайнього півдня, з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, на заході та півдні країни 7-12°.

У середу у західних областях мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий сніг з припиненням вдень, вітер поступово послабшає; в Україні, крім південної частини, Прикарпаття та Закарпаття, очікується зниження температури вночі та вдень до 3° морозу - 2° тепла, на північному сході країни до 4-11° морозу.

У четвер в Україні без істотних опадів, подальше зниження температури на 3-7°.

У п'ятницю в західних, північних та місцями центральних областях помірний дощ і сніг.

Температура у східних, північно-східних областях вночі 10-16°, місцями до 19° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; у західних областях та на крайньому півдні вночі близько 0°, вдень 6-12° тепла; на решті території вночі 3-9° морозу, вдень 1-7° тепла.