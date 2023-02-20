Три підрозділи об’єднуються в штурмову бригаду МВС "Лють"

В арсеналі підрозділів є бронетехніка, зокрема БМП, БТР та “Козак”.

В Україні триває формування штурмових бригад в складі МВС. Зокрема, одразу три підрозділи об’єднуються в штурмову бригаду "Лють".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Уточнюється, що в штурмову бригаду "Лють" увідуть полки спецпризначення "Цунамі" та "Сафарі" а також батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова".

В арсеналі підрозділів є бронетехніка, зокрема БМП, БТР та “Козак”. Також вони мають артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння.

Як раніше повідомлялось, станом на 8 лютого у “Гвардію наступу” подали заявки 17 тис. претендентів, більшість з них - через сайт.