До кінця 2023 року Німеччина планує підготувати 3 тисячі українських військових

Німеччина вже підготувала 600 сержантів для ЗСУ.

В Німеччині триває підготовка українських військових, зокрема на різних видах техніки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

“З початку війни ми підготували 1200 українських військових, до кінця цього року їх кількість перевищить три тисячі”, – сказав він.

Пісторіус додав, що йдеться про різні види техніки, зокрема Німеччина вже підготувала 600 сержантів, яких Пісторіус назвав “хребтом армії”.

Міністр оборони Німеччини відзначив швидкість, з якою українські військові опановують найсучаснішу техніку, та їх винахідливість та креативність. Водночас і німецькі солдати отримують багато від українських бійців, котрі мають справжній бойовий досвід.

Пісторіус уточнив, що Мунстер, де розташована танкова школа з усім необхідним для якісної підготовки, є “ідеальним місцем” для підготовки солдатів.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав відео з навчань українських танкістів, які опановують танки Leopard 2A6.