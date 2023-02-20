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Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя

Інформація уточнюється.

Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв у Telegram

Сьогодні вдень російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

“Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Куртєв закликав не ігнорувати повітряну тривогу і перебувати у безпечних місцях.

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Нагадаємо, вночі 10 лютого російська армія завдала масованої атаки по Запоріжжю: за годину у місті зафіксовано 17 ворожих “прильотів”.

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