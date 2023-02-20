Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя

Сьогодні вдень російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.
Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
“Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється”, – йдеться у повідомленні.
Куртєв закликав не ігнорувати повітряну тривогу і перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, вночі 10 лютого російська армія завдала масованої атаки по Запоріжжю: за годину у місті зафіксовано 17 ворожих “прильотів”.