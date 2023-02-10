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Найбільша атака на Запоріжжя: за годину зафіксували 17 ворожих прильотів

Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Найбільша атака на Запоріжжя: за годину зафіксували 17 ворожих прильотів
Фото: zp.gov.ua

Вночі 10 лютого російська армія завдала масованої атаки по Запоріжжю

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення”, – зазначив він.

Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

“Це все, на що здатна ця армія мразот – обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося”, – додав Куртєв.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни також обстріляли Харків, влучили по об'єктах критичної інфраструктури. Зафіксовано майже 10 вибухів, інформація про жертви уточнюється.

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