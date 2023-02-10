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Повітряну тривогу оголосили у Києві та більшості областей України

Наразі тихо у 9 областях.

Повітряну тривогу оголосили у Києві та більшості областей України

Повітряну тривогу оголосили у Києві та більшості областей України.

Станом на 04:09 було тихо у Закарпатській, Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях, повідомляє ЗСУ оперативний.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів і попросив не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, вночі окупанти завдають удари по Херсону. Близько опівночі Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що Україна відбиває чергову атаку російських дронів-камікадзе іранського виробництва. 

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