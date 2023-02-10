Ракетні удари України залежать від координат, які надають американці, – Washington Post

Українські військові практично ніколи не завдають ударів ракетами HIMARS і не користуються іншими системами точного наведення без точних координат, які надають американські військові, які базуються в Європі.

Про це пише BBC з посиланням на Washington Post.

Як пише газета з посиланням на офіційні джерела в Україні та США, ця практика, яка раніше не афішувалась і була підтверджена одразу трьома високопоставленими українськими та одним американським джерелом, свідчить про “більш серйозну та активну роль Пентагону у цьому конфлікті”.

Зокрема, як заявило газеті одне з високопоставлених українських джерел, ЗСУ практично ніколи не користуються передовими системами без координат, отриманих від американців, а якщо координати з якихось причин не надаються, ударів по цілях зазвичай не завдаються.

За словами цього чиновника, такий підхід має переконати американців, що Києву можна довірити зброю дальнього радіусу дії.

Для американського уряду, який заявляє про себе як про надійного партнера Києва, це, як пише WP, дуже делікатне питання, тим більше, що Кремль постійно звинувачує Вашингтон і НАТО у веденні війни проти Росії чужими руками.

Зараз Київ має в своєму розпорядженні системи HIMARS і схожі установки залпового вогню M270, проте їхній радіус не перевищує 75 км, тоді як українці хотіли б отримати системи ATACMS, далекобійність яких у чотири рази вища.

Адміністрація президента США Джо Байдена поки що відмовляється надавати їх, посилаючись на те, що їм таких систем не вистачає, і побоюючись, що така ескалація може спровокувати Росію і втягнути США в конфлікт. Київ, у свою чергу, наполягає, що не використовуватиме таку зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України ”схоже може бути вирішене”.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що є "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України.