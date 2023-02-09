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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, є поранений

Всього було зафіксовано 97 прильотів.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, є поранений
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня російські окупанти обстріляли Білопільську, Юнаківську, Великописарівську, Есманьську, Зноб-Новгородську, Глухівську та Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього було зафіксовано 97 прильотів,серед них скидання з БпЛА 5 вибухових пристроїв. 

“Юнаківська громада: внаслідок мінометного обстрілу (10 прильотів) одного із сіл громади місцевий мешканець 1965 р.н. отримав тілесні ушкодження, а також пошкоджено один приватний будинок”, – повідомили в ОВА.

Через мінометний обстріл Білопільської громади з території РФ було пошкоджено три приватні будинки та відбулося займання господарчої споруди.

Есманьська громада: внаслідок обстрілу з мінометів одного із населених пунктів пошкоджено кілька будинків та будівель. 

А внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади пошкоджено господарчу будівлю.

В інших громадах, на щастя, без наслідків.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 9 лютого місто Марганець, що на Дніпропетровщині. В результаті було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина.

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