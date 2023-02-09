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Словаччина докладе всіх зусиль, щоб передати Україні винищувачі МіГ-29, - Хегер

Зеленський та голова уряду Словаччини Едуард Хегер зустрілись у Брюсселі.

Словаччина докладе всіх зусиль, щоб передати Україні винищувачі МіГ-29, - Хегер
МіГ-29УБ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Президент України Володимир Зеленський офіційно попросив прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера поставити винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє TASR.

“Прем'єр-міністр Словацької Республіки відповів, що Словаччина докладе всіх зусиль, щоб виконати це прохання”, - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Словаччини Ярослав Надь хоче передати Україні винищувачі МіГ-29.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що є "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України. 

А прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що дебати між союзниками та партнерами щодо літаків, а також інших систем озброєнь для України мають проходити за зачиненими дверима.

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