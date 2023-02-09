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Зеленський повідомив про "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України

Крім того, після візиту до Великобританії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю.

Зеленський повідомив про "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України, передає "Радіо Свобода".

Глава держави зауважив, що ця інформація залишилася поза лаштунками, аби не готувати повністю Росію.

Крім того, Зеленський зазначив, що після візиту до Великої Британії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю.

Нагадаємо, нині керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України ”схоже може бути вирішене”.

А прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що дебати між союзниками та партнерами щодо літаків, а також інших систем озброєнь для України мають проходити за зачиненими дверима.

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