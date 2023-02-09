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Товариш Кадирова, підозрюваний у злочинах в Україні, очолює групу російських рятувальників у Туреччині, - CNN

СБУ стверджує, що у серпні минулого року Мартинов скоїв низку військових злочинів у місті Бородянка на Київщині. Зокрема, Мартинова звинувачують у знущаннях над військовополоненими.

Товариш Кадирова, підозрюваний у злочинах в Україні, очолює групу російських рятувальників у Туреччині, - CNN
Мартинов у Туреччині
Фото: скріншот відео

Колишній чеченський командир, який розшукується Україною за ймовірні військові злочини, очолює групу російських рятувальників, які прибули в Туреччину для допомоги постраждалим від землетрусу, пише CNN. 

Колишній чеченський командир, який розшукується Україною за ймовірні військові злочини, скоєні минулого року, очолює російські зусилля з ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині.

Минулого року Даниїл Мартинов був у кількох місцях в Україні в перші тижні російського вторгнення. Вважається, що він близький до лідера Чечні Рамзана Кадирова і знявся в кількох відео в офіційному Telegram-каналі Кадирова.

Останніми днями він дав інтерв’ю російським ЗМІ із зони землетрусу в Туреччині, після того як минулого року був призначений радником у МНС Росії.

Влада намагається врятувати тих, хто вижив, з-під уламків землетрусу магнітудою 7,8, який стався рано вранці в понеділок, спричинивши обвалення будівель і загибель тисяч людей у Туреччині та Сирії. Десятки країн надіслали допомогу для рятувальних робіт.

У серпні минулого року СБУ стверджувала, що Мартинов скоїв низку військових злочинів у місті Бородянка на північ від Києва.

СБУ називає Мартинова заступником начальника військ Нацгвардії Чеченської Республіки і повідомила, що він «відповідав за підготовку».

У СБУ стверджували, що Мартинов керував захопленням Бородянської психіатричної лікарні в березні. У ньому сказано, що за його наказом «захоплено в заручники майже 500 осіб (пацієнти, персонал і місцеві жителі), у тому числі більше сотні лежачих пацієнтів».

Також за даними СБУ, госпіталь «перетворили на вогневу позицію окупантів». Мартинова звинувачують у «порушенні законів і звичаїв війни, знущаннях над військовополоненими чи цивільними особами».

Директор психіатричної лікарні Марина Ганицька минулого року заявила, що росіяни «навколо нас розмінували. Ми спостерігали, як вони копали окопи» в перший тиждень березня.

«Переді мною стояв солдат і представився. Він назвав себе Даниїлом Мартиновим, полковником російської армії. Він сказав, що якщо ми будемо поводитися пристойно, то ми будемо жити — нас не вб’ють, не скривдять», - розповіла Ганицька.

За її словами, Мартинов сказав їй: «Зараз ми запишемо коротке відео, ти нам подякуєш і будеш на волі, будеш під охороною президента Росії Володимира Путіна».

«Я запитала, за що дякувати? Він нахилився до мого обличчя, подивився в очі і сказав: «За те, що ти жива».

Відповіді Мартинова на українські звинувачення немає. Відкидаючи звинувачення СБУ в серпні минулого року, Кадиров сказав: “Щодо Мартинова, то він у нас не працює. Він працює з МНС [Міністерством надзвичайних ситуацій]”.

Також Кадиров сказав: «Добре, СБУ, тільки скажіть нам час і місце, і ми приїдемо розбиратися, хто справжні злочинці».

У 2020 році Міністерство фінансів США ввело санкції проти Мартинова за «серйозне порушення прав людини в Росії». У ньому сказано, що він був «особистим радником Кадирова з питань безпеки [і] діяв або мав намір діяти від імені, прямо чи опосередковано, Кадирова».

Кілька відео, опублікованих минулого року в офіційному Telegram-каналі Кадирова, показують Мартинова в різних місцях на окупованих частинах України.

В одному він описаний як член чеченського спецназу в Україні.

Серед місць, де його бачили, – місто Попасна Луганської області, зрівняне з землею обстрілами росіян.

Його також бачили у місті Луганську, де він відвідував поранених бійців.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що, тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям. Немовля було прив’язане до жінки скотчем. Граната здетонувала, коли український військовий розрізав скотч ножем. 

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