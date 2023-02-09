В Україні загинули більш як 20 російських генералів, – ЗМІ

Понад 20 генералів армії РФ загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання NIKKAI із посиланням на дані розвідки Японії, отримані у співпраці із США та країнами Європи.

Після вторгнення Росії в Україну майже цілий рік тому напади на військові та цивільні об’єкти призвели до численних смертей, а кінця бойовим діям не видно. Однак аналітиків розвідки зацікавила одна конкретна частина загиблих: кількість російських генералів, загиблих у конфлікті.

Генерали командують сотнями чи тисячами солдатів. Таким чином, більша кількість загальних смертей свідчить про слабкість армії.

У червні британські ЗМІ повідомили, що було вбито понад 10 генералів. Японія оцінює загальну кількість понад 20 на основі розвідданих, зібраних у співпраці зі США та Європою.

Це число "неймовірно високе", сказав генерал у відставці Кійофумі Івата, колишній начальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії. У США, наприклад, майже не було загиблих у боях офіцерів такого високого рангу.

Популярна теорія стверджує, що Україна могла націлитися на цих командирів, відстежуючи сигнали мобільних телефонів. Відтоді Москва заборонила використання пристроїв.

Івата пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє Києву дізнатися про їх місцезнаходження, а також тактикою Росії відправляти генералів у бойові дії.

«Смерть генерала послаблює моральний дух військ», — сказав він.

Високопоставлений чиновник японської розвідки розповів про іншу можливу причину. «У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні», — сказав чиновник, маючи на увазі Донецьк і Луганськ, значна частина яких контролюється Росією.

Зазначається, що відсутність внутрішніх джерел була однією з головних причин, чому США знадобилося 10 років, щоб знайти та вбити Усаму бін Ладена, організатора “терактів 11 вересня”.

Ще один момент, який прояснився минулого року, — це неповноцінність озброєння російської армії — те, що цілком може непокоїти Індію, яка отримує половину своєї зброї з Росії.

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал зустрівся з американським колегою Джейком Салліваном у Білому домі 31 січня, щоб обговорити такі теми, як ширша співпраця у сфері військових технологій, а також спільна розробка та виробництво.

Нью-Делі покладався на зброю з Москви ще з радянських часів, у той час як США надали військову допомогу Пакистану, з яким Індія була в прикордонному конфлікті через регіон Кашмір. Понад 20% російського експорту зброї припадає на Індію.

Індія не брала участі в очолюваній Заходом кампанії економічних санкцій проти Росії. Військова підтримка дає США розмінну монету, щоб допомогти наблизити Нью-Делі до своєї орбіти.

Вашингтон також сподівається зблизити Індію як основного члена угруповання безпеки Quad, до якого також входять Японія та Австралія, спрямованого на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Військова неадекватність, яку показала загибель російських генералів, може також сколихнути Пекін.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні біля тисячі танків. Ще 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджено та 65 покинуто.