Головне за ніч. Четвер, 9 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі та Запоріжжі, втрати окупантів, "Лондонська декларація", Зеленський в Парижі та Брюсселі, наслідки потужного землетрусу в Туреччині та Сирії.

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Брюссель з намірами підштовхнути лідерів ЄС до надання більшої кількості зброї для боротьби з Росією та до швидкого початку переговорів про членство України в ЄС.

“Побувавши в середу у Лондоні та Парижі, Зеленський, як очікується, візьме участь у саміті лідерів ЄС та виступить перед Європейським парламентом під час свого візиту до бельгійської столиці”, – пише Reuters.

Детальніше – в новині.

Увечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії він підписав із головою британського уряду Ріші Сунаком "Лондонську декларацію".

Як вказано у документі, Великобританія вже надала Україні майже 4 млрд фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки. З них 2,3 мільярда – військової, що за обсягами поступається лише США.

Британська сторона зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати відновлювати українську енергосистему та іншу цивільну інфраструктуру. Також Великобританія зобов’язується продовжувати санкції проти Росії, включно з використанням заморожених російських активів на користь України.

Великобританія також наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові ЗСУ. Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Лондон обіцяє працювати над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".

У Декларації Великобританія наголошує на підтримці "формули миру", яку раніше запропонував Зеленський, і готова відігравати провідну роль для її втілення. Також у документі анонсовано проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.

"Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання", – підсумовується в "Лондонській декларації".

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області, Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

Ворог, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Російські окупанти завдали трьох ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло три цивільні людини та та ще три - знаходиться у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 135 010 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Загальна відома кількість загиблих унаслідок смертоносного землетрусу у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 15 000 осіб. Рятувальна операція після катастрофи триває вже більше 72 годин.

Вранці кількість жертв у Туреччині складала до 9057 осіб, а в Сирії – щонайменше 2950. Турецькі посадовці кажуть, що близько 13,5 мільйонів людей постраждали в районі, що охоплює приблизно 450 км від Адани на заході до Діярбакира на сході.

Деякі загиблі в Туреччині були біженцями від війни в Сирії.

Понад 298 000 людей залишилися без даху над головою, а для переміщених осіб було відкрито 180 притулків, повідомили сирійські державні ЗМІ, маючи на увазі території, які перебувають під контролем уряду, а не опозиційних фракцій.

У Сирії зусилля з надання допомоги ускладнюються через конфлікт, який розділив націю та зруйнував її інфраструктуру.

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