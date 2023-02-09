У Росії буде не осмислений протест, а бунт, який призведе до зміни режиму, – ГУР

Народ Росії сотні років жив у рабстві – там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву.

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що режим у Росії зміниться внаслідок бунту населення. Це буде не осмислений протест, а саме бунт, бо РФ немає громадянського суспільства.

Про це повідомляє Liga.

"Бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан – з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації", – сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Представник ГУР зазначив, що всі сценарії російського диктатора Владіміра Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві – там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву.

Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення – для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що президент РФ "уже втратив Україну". Зокрема, він пишається тим, як "зміг повністю обʼєднати НАТО", коли росіяни вчинили повномасштабне вторгнення.