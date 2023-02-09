Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»

Після блискавичного візиту до Лондона в середу Володимир Зеленський прибув до Парижа , звідки зранку в четвер вирушив до Брюсселя, щоб узяти участь у саміті ЄС . Насичене європейське турне президента має дві мети — подякувати партнерам за надану допомогу і попросити ще. Зупинка в Парижі відзначилася неочікуваним зізнанням французькій газеті "Le Figaro" — на думку українського президента, Емманюель Макрон нарешті змінився. На краще.

Фото: EPA/UPG

Майже десята вечора в Парижі. Годинне запізнення і довга червона доріжка перед літаком британського уряду, яким з Лондона до Парижа прибув Володимир Зеленський. На той момент усі французькі новинні телеканали вже розпочали марафон про візит, який здивував і розчулив французьку столицю. «Сміливець», «невтомний дипломат», «довгоочікуваний гість»: такі вислови у бік українського президента можна було почути в етері.

У найближчому до центру Парижа аеропорту «Орлі» на Зеленського чекали міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, який здійснив візит до Києва в останній тиждень грудня, та український посол у Франції Вадим Омельченко. Дорогою до Єлисейського палацу кортеж Зеленського (знятий на камеру невпинних французьких репортерів) навіть проїхав повз перехожого з українським стягом.

Фото: EPA/UPG

Минуло пів години – і Володимир Зеленський вже потискав руку Емманюелю Макрону та Олафу Шольцу в Єлисейському палаці. Тон зустрічі трійки, що регулярно зідзвонюється, далекий від формального. Це помітно, наприклад, у таких деталях, як звернення на «ти».

«Володимире, я пам’ятаю, як ти приїздив до Парижа ще кандидатом, між двома турами виборів», – ностальгічно розпочав виступ перед журналістами Емманюель Макрон. Далі французький президент нагадав про невдалі спроби «уникнути найгіршого» і перейшов до реалій — «агресію не можна толерувати» і Франція буде з Україною до перемоги. Росія натомість «перемогти не має». Заговорив французький президент і про покарання винних у воєнних злочинах, наполігши на тому, що «миру без правосуддя не буває».

Фото: EPA/UPG

Водночас французький лідер наголосив, що для встановлення миру потрібно провести конференцію, базою для якої має стати план урегулювання Володимира Зеленського.

Канцлер Німеччини зазначив, що його держава надаватиме військову допомогу Україні «стільки, скільки їй буде потрібно». До того глава уряду ФРН повідомив, що Євросоюз посилить санкції проти Росії.

Ані Олаф Шольц, ані Макрон не зробили нових обіцянок, хоча на початку тижня, відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційного надання Францією літаків, французький президент сказав, що «це не виключено».

Фото: EPA/UPG

Те, що колись було темою табу і червоною лінією, поступово стає реальністю. Саме з цієї перспективи Володимир Зеленський, який дав інтерв’ю газеті "Le Figaro", висловив думку, що Емманюель Макрон нарешті «по-справжньому змінився». Чи це не тому, що той, хто раніше регулярно надзвонював Путіну і закликав «не принижувати» Росію, тепер претендує на місце найближчого друга України (після Байдена і Джонсона, звісно)? Сам Зеленський обґрунтовує свою думку так: «Саме Макрон першим відкрив двері для постачань танків. Він підтримав кандидатуру України до вступу в ЄС. Це справжній сигнал». На початку лютого Франція пообіцяла поставити Україні 12 гаубиць "Caesar" на додачу до вже надісланих 18, а також колісні танки AMX-10 RC.

Сам Володимир Зеленський отримав з рук Макрона орден Почесного легіону — найвищу нагороду у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. «Це данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», – заявив Франції.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Завершився вечір Зеленського в Парижі робочою вечерею з французьким і німецьким лідерами, далеко від телевізійних камер, але з чітким наміром — говорити про зброю для України.

За інформацією німецького видання "Bild", Володимир Зеленський підтвердив запит України на важке озброєння та винищувачі.

"Франція та Німеччина мають потенціал, щоб переломити ситуацію, і саме так я бачу наші сьогоднішні переговори. Що швидше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти – сучасні літаки... то швидше закінчиться російська агресія", – сказав Зеленський на вечері з Шольцом і Макроном.

Фото: EPA/UPG

Невдовзі президент України прибуде на саміт ЄС у Брюсселі. Вирушає він туди разом з Емманюелем Макроном.