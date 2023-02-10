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Країни ЄС обговорять плани спільної закупівлі боєприпасів на саміті в березні

Країни ЄС обговорять плани спільної закупівлі боєприпасів на саміті в березні
Фото: EPA/UPG

Країни Євросоюзу обговорять плани щодо координації закупівлі спільної боєприпасів у оборонних компаній на зустрічі лідерів країн у березні. Про це голова Євроради Шарль Мішель повідомив журналістам уранці пʼятниці, пише Bloomberg.

Деякі країни воліли більш терміново докласти зусиль до відновлення запасів блоку і постачань українцям, але інші країни не готові схвалювати конкретний план без додаткових деталей.

За словами Мішеля, є "широка підтримка" більш скоординованих дій для прискорення виробництва боєприпасів, але деякі країни хочуть почекати, поки на столі зʼявиться більш конкретна пропозиція.

В грудні Reuters повідомлялом, що Європейське оборонне агентство веде переговори з виробниками зброї щодо збільшення потужностей виробництва. Нестачу європейських можливостей продемонструвала розвʼязана росіянами війна.

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