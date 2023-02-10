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Макрон не виключив надання Києву винищувачів, але не "найближчими тижнями"

Президент Франції провів у Брюсселі нічну пресконференцію разом з Володимиром Зеленським, повідомило BBC.

Макрон не виключив надання Києву винищувачів, але не "найближчими тижнями"
Фото: EPA/UPG

Навіть якщо європейські союзники України вирішать відправити Києву винищувачі, вони не можуть бути відправлені в “найближчі тижні”.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомило агнетство AFP.

“Я нічого не виключаю... але це не відповідає сьогоднішнім вимогам”, – сказав він.

BBC повідомило, що Макрон проводить у Брюсселі нічну пресконференцію разом з президентом України Володимиром Зеленським.

До “корисніших” і “швидших” озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіусу дії MAMBA. Постачання артилерійських знарядь, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відбтити російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. 

За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.

Нагадаємо, 8 лютого ввечері Зеленський після візиту до Великобританії прилетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем

На думку Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.

9 лютого Зеленський зустрівся у Брюсселі з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики. Того ж дня президент повідомив про "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України.

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