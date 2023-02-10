Макрон не виключив надання Києву винищувачів, але не "найближчими тижнями"

Президент Франції провів у Брюсселі нічну пресконференцію разом з Володимиром Зеленським, повідомило BBC.

Навіть якщо європейські союзники України вирішать відправити Києву винищувачі, вони не можуть бути відправлені в “найближчі тижні”.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомило агнетство AFP.

“Я нічого не виключаю... але це не відповідає сьогоднішнім вимогам”, – сказав він.

BBC повідомило, що Макрон проводить у Брюсселі нічну пресконференцію разом з президентом України Володимиром Зеленським.

До “корисніших” і “швидших” озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіусу дії MAMBA. Постачання артилерійських знарядь, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відбтити російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ.

За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.

#UPDATE French President Emmanuel Macron warns that even if Ukraine's European allies decide to send Kyiv fighter jets they could not be sent in "the coming weeks".



"I'm not ruling anything out ... but that doesn't correspond to today's requirements" pic.twitter.com/DtOOttO3jv — AFP News Agency (@AFP) February 10, 2023

Нагадаємо, 8 лютого ввечері Зеленський після візиту до Великобританії прилетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

На думку Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.

9 лютого Зеленський зустрівся у Брюсселі з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики. Того ж дня президент повідомив про "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України.