Макрон не виключив надання Києву винищувачів, але не "найближчими тижнями"

Навіть якщо європейські союзники України вирішать відправити Києву винищувачі, вони не можуть бути відправлені в “найближчі тижні”.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомило агнетство AFP.
“Я нічого не виключаю... але це не відповідає сьогоднішнім вимогам”, – сказав він.
BBC повідомило, що Макрон проводить у Брюсселі нічну пресконференцію разом з президентом України Володимиром Зеленським.
До “корисніших” і “швидших” озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіусу дії MAMBA. Постачання артилерійських знарядь, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відбтити російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ.
За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.
#UPDATE French President Emmanuel Macron warns that even if Ukraine's European allies decide to send Kyiv fighter jets they could not be sent in "the coming weeks".— AFP News Agency (@AFP) February 10, 2023
"I'm not ruling anything out ... but that doesn't correspond to today's requirements" pic.twitter.com/DtOOttO3jv
Нагадаємо, 8 лютого ввечері Зеленський після візиту до Великобританії прилетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
На думку Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.
9 лютого Зеленський зустрівся у Брюсселі з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики. Того ж дня президент повідомив про "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України.