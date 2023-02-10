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Король Бельгії Філіп прийняв Зеленського в Королівському палаці

Президент України подарував уламок збитого російського літака.

Король Бельгії Філіп прийняв Зеленського в Королівському палаці
Фото: Пресслужба Бельгійської монархії

Король Бельгії Філіп дав аудієнцію президенту України Володимиру Зеленському у Королівському палаці в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Бельгійської монархії.

На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Крім того, президент Зеленський передав фрагмент збитого в Україні російського літака СУ-25. На цьому уламку українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.

Фото: Пресслужба Бельгійської монархії

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, перебуваючи 9 лютого з візитом у Брюсселі, зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

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