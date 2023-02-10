Король Бельгії Філіп прийняв Зеленського в Королівському палаці

Король Бельгії Філіп дав аудієнцію президенту України Володимиру Зеленському у Королівському палаці в Брюсселі.
Про це повідомила пресслужба Бельгійської монархії.
На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.
Крім того, президент Зеленський передав фрагмент збитого в Україні російського літака СУ-25. На цьому уламку українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, перебуваючи 9 лютого з візитом у Брюсселі, зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.