Дебати партнерів щодо літаків для України мають проходити за зачиненими дверима, – Рютте

Прем’єр Нідерландів вважає, що лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дебати між союзниками та партнерами щодо літаків, а також інших систем озброєнь для України мають проходити за зачиненими дверима.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові”, - сказав Рютте перед початком саміту ЄС.

Відповідаючи на запитання щодо танків, глава уряду зазначив, що днями було зроблено «гучне оголошення» Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1.

За його словами, щодо Leopard 2 – «це інша коаліція». Нідерланди, додав прем’єр, готові долучитися до цієї коаліції, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже наразі держава має Leopard 2 лише в оренді.

“Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває”, - сказав Рютте.

Участь президента України Володимира Зеленського в саміті ЄС він назвав “дуже важливим і дуже символічним моментом”, особливо зараз, коли Росія посилює наступ.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.

Зокрема, він виступив у Європарламенті. Українського президента зустріла очільниця Європарламенту Роберта Мецола. З нагоди прибуття українського президента в залі засідань парламенту встановили прапор України, виступ Зеленського депутати зустріли тривалими оплесками.

Мецола зауважила, що наступним кроком союзників має стати розгляд надання Україні винищувачів.