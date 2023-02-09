Зеленський у четвер візьме участь у саміті лідерів ЄС та виступить перед Європарламентом, – Reuters

Президент говоритиме про зброю для України та членство у Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Брюссель з намірами підштовхнути лідерів ЄС до надання більшої кількості зброї для боротьби з Росією та до швидкого початку переговорів про членство України в ЄС.

Про це пише Reuters.

“Побувавши в середу у Лондоні та Парижі, Зеленський, як очікується, візьме участь у саміті лідерів ЄС та виступить перед Європейським парламентом під час свого візиту до бельгійської столиці”, – зазначає видання.

Хоча Зеленський навряд чи поїде з негайними обіцянками задовольнити його прохання, цей візит дає йому можливість особисто відстоювати свою позицію перед усіма 27 національними лідерами ЄС уперше після початку війни.

Після отримання зобов’язань про отримання західних бойових танків, українські посадовці тепер зосереджені на отриманні ракет більшої дальності та винищувачів. Західні уряди досі відхиляли запити на літаки, стверджуючи, що вони наразі не потрібні Україні і знадобляться роки, щоб українські пілоти навчилися керувати ними.

Щодо питання членства у Євросоюзі, то низка країн наголошує, що потенційні члени повинні відповідати низці критеріїв, зокрема щодо боротьби з корупцією, перш ніж вони зможуть навіть розпочати переговори.

“Україні не може бути наданий якийсь особливий статус у той час, коли країни Західних Балкан, які перебувають у процесі вступу, проходять усі випробування. Балканам не можна казати: “Ну, щоб потрапити до ЄС, треба воювати”, – сказав дипломат ЄС.

Нагадаємо, 8 лютого літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

Сунак і Зеленський підписали "Лондонську декларацію", відповідно до якої британська сторона зобов’язується продовжувати підтримку, допомагати відновлювати українську енергосистему та іншу цивільну інфраструктуру. Сунак також доручив міністру оборони з'ясувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні.

Ввечері того ж дня Зеленський прилетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. На думку Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.