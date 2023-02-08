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Міноборони перевірить схему постачання паливно-мастильних матеріалів

Відомство робить таку перевірку у взаємодії з правоохоронцями.

Міноборони перевірить схему постачання паливно-мастильних матеріалів
Фото: EPA/UPG

Головна інспекція Міноборони здійснює перевірку низки повідомлень, які стосуються можливих зловживань. 

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

"Один з таких напрямків – перевірка якості паливно-мастильних матеріалів. Перевіряється весь логістичний ланцюжок. Принципове питання: встановити – має місце чиясь помилка, зловживання чи свідома диверсія. В будь якому випадку — винні мають нести відповідальність. Причину встановлять правоохоронні органи, з якими ми перебуваємо у тісній взаємодії", - написав міністр.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков назвав напрямки запобігання корупції у відомстві.

Перед цим народні депутати повідомили, що на цьому тижні кадрові зміни в Міністерстві оборони скасовуються.

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