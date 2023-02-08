Кулеба провів розмову із Ентоні Блінкеном

Голови зовнішньополітичних відомств України та США Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен провели розмову у контексті наближення роковин повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зокрема, сторони обговорили нову військову допомогу, нові санкції проти Росії та підготовку важливих подій.

“Росія зробила б серйозну помилку, якби подумала, що комусь набридне боротися зі злом, яке вона приносить”, - наголосив Кулеба.

Focused call with @SecBlinken on new military aid, new sanctions on Russia, and the preparations of important events as Russian full-scale invasion nears one-year mark. Russia would be making a grave mistake if it thought anyone would get tired of fighting the evil it brings. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Єрусалимі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу обговорив заходи протидії Ірану, а також надання всебічної підтримки Україні.