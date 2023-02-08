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Кулеба провів розмову із Ентоні Блінкеном

Серед іншого, вони обговорили нову військову допомогу.

Кулеба провів розмову із Ентоні Блінкеном
Фото: twitter.com/DmytroKuleba/status

Голови зовнішньополітичних відомств України та США Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен провели розмову у контексті наближення роковин повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зокрема, сторони обговорили нову військову допомогу, нові санкції проти Росії та підготовку важливих подій.

“Росія зробила б серйозну помилку, якби подумала, що комусь набридне боротися зі злом, яке вона приносить”, - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Єрусалимі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу обговорив заходи протидії Ірану, а також надання всебічної підтримки Україні.

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