Верховний Суд має стати судом права, а не розглядати розлучення, — Смирнов

На думку заступника глави ПО, слід встановити чіткі правила для передачі справ до Верховного Суду.

В рамках судової реформи Верховний Суд України має змінити формат своєї діяльності і стати судом права. Про це розповів заступник голови Офісу президента з правових питань Андрій Смирнов в інтерв'ю LB.ua.

“Суд права — це суд, який виключно формує єдину, сталу, зрозумілу судову практику і стоїть на боці правової визначеності. А в нас де-факто існує Верховний Суд, який як виключну правову проблему підіймає до себе на розгляд будь-які спори, включаючи спори про аліменти, розлучення, будь-що, що в цивілізованих країнах з розвиненими правовими системами ніколи не розглядає”, - зазначив Смирнов.

За його словами, нинішня діяльність суду генерує невизначеність не тільки для судів нижчих інстанцій, а й позначається на спроможності Вищої ради правосуддя притягати суддів до дисциплінарної відповідальності.

“Ми не говоримо про прецедентне право. Ми говоримо про країну зі стійкою правовою визначеністю, країну, в якій існує зрозуміла, стала — підкреслюю — судова практика. Судова практика дійсно може змінюватися, але вона не може змінюватися тричі на тиждень. І тому в контексті удосконалення роботи Верховного Суду ми проговорюємо різні варіанти — від перегляду поточної структури Верховного Суду, тому що три з половиною роки експерти всіх рівнів нарікають на недосконалість чинної структури і наявність в окремих випадках навіть конфлікту інтересів окремих посадових осіб”, - відзначив Смирнов.

Далі, на його думку, слід ввести чіткі правила для передачі справ до Верховного Суду, роблячи акцент саме на справах великого суспільного та правового значення.

“Буду відвертим, у 2019 році я був одним з ключових розробників внесення змін до процесуальних кодексів, які встановлювали процесуальні фільтри, але змушений визнати, що Верховний Суд обхитрував нас усіх. Вони продовжили визначати в кожному дрібному спорі виключно правову проблему, а потім бігали і показували нам усім статистику розгляду спорів, що бачите, ми ж розглянули 100000 спорів. Тому ці питання про вдосконалення роботи Верховного Суду теж у порядку денному”, - зазначив представник ОП.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Верховний Суд скоротив 330 посад для економії 185 млн грн. Здебільшого скоротили адміністративно-технічний персонал.