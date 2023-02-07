Уряд погодив призначення трьох голів ОДА

Кабінет міністрів підтримав проєкти указів президента України Володимира Зеленського про призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомила пресслужба уряду.

«Уряд підтримав проекти Указів Президента України про призначення нових керівників ОДА: Дніпропетровської області – Сергія Лисака; Запорізької області – Юрія Малашка; Херсонської області – Олександра Прокудіна», - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо про ймовірних очільників Київської та Сумської ОДА, голови яких також були звільнені 24 січня.

Нагадаємо, що 24 січня 2023 року, Кабінет міністрів погодив звільнення п'ятьох очільників ОВА.

Було звільнено:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА

Зазначимо, що повʼязана з дівчиною Резніченка компанія отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відбудову Дніпропетровської області. Дніпропетровська область спрямувала на відбудову понад 2 млрд гривень, при цьому в ній не було таких значних руйнувань, як у регіонах з активними боями.

Влітку LB повідомляло, що топпосадовців Запорізької області підозрюють у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю.