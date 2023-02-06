Фракція "Слуга народу" погодила призначення голів СБУ та МВС, - джерела

Фракція «Слуга народу» погодила призначення голів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ.

Про це LB.ua повідомили співрозмовники у фракції «Слуга народу».

«Засідали онлайн. Та онлайн проголосували за Клименка та Малюка. Голосування в Раді найближчим часом», - розповів один із нардепів.

Ще один співрозмовник додав, що «по суті, кандидатів заслухали тільки профільні комітети (з питань нацбезпеки та правоохоронних органів). Альтернативних варіантів немає, тому просто зробили опитування в чаті».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України. А Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення виконувача обов'язків Василя Малюка головою Служби безпеки України.

До цього повідомлялося, що фракція "Слуга народу" проведе засідання щодо цих кадрових питань.