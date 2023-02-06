Шмигаль вніс подання про призначення Клименка міністром внутрішніх справ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України.

Про це повідомив у Телеграм представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-міністра України Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича міністром внутрішніх справ України", - написав він.

Нагадаємо, що 18 січня 2023 року в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.

6 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення виконуючого обов'язки Василя Малюка головою Служби безпеки України.