Резніков прокоментував інформацію про свою можливу відставку: розмов про припинення діяльності на цій посаді не було

"Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя".

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що поки що жодних розмов про припинення ним діяльності на цій посаді не відбулося. Про це він сказав у інтервʼю УП.

"У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: "Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його.Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося", – сказав він.

Журналісти не уточнили, коли саме відбулася розмова з міністром.

Сьогодні вранці народна депутатка, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла написала в фейсбук, що наступного тижня мають заслухати кандидатуру нового міністра. Вона не уточнила, якого саме.

Резніков очолює міністерство оборони з листопада 2021 року. Останніми тижнями в інформаційному просторі було одразу декілька повʼязаних із міністерством оборони скандалів. Спершу стало відомо про закупівлю продуктів нібито за завищеними цінами.

У Міноборони, і сам Резніков окремо, пояснили, що в документі вказана вартість не лише продукту, а й його доставки, зокрема в зону боїв, а в окремих випадках – і приготування. Резніков також сказав, що в документі були й технічні помилки. Інформацію про можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових перевіряє НАБУ. Через скандал у відставку подали декілька посадовців, зокрема заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, хоча в міністерстві назвали "озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними".

Уже 1 лютого Шаповалов, а також ще один посадовець МО, який звільнився під час скандалу – ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький – отримали підозри. Справа стосується закупівлі неякісних бронежилетів. Підозру також отримав колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт".

Крім того, в інформпросторі зʼявилися дані про нібито проросійське минуле т.в.о. керівника департаменту Олександра Лієва. Олександр Лієв був призначений тимчасовим в.о. голови керівника департаменту влітку 2022. Цього тижня голова Центру протидії корупції Віталіц Шабунін заявив, що Лієв – людина, яка уповноважена підписувати збройні контракти Міноборони і від нього "залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна".

Лієв був міністром курортів та туризму АР Крим за часів Віктора Януковича, і, як писав Шабунін, був нагороджений в 2013 році орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави Російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни, а в інтервʼю "Громадському" нібито закликав Київ “почути Крим” і “легалізувати референдум” за його статус. Крім того, за словами Шабуніна, нібито "Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська".

1 лютого Лієв прокоментував оприлюднені дані і зазначив, що проти нього розгорнули третю інформаційну кампанію. Лієв навів аргументи, які, на його погляд, заперечують його проросійськість, і додав, що у 2014-2022 роках чотири рази успішно пройшов спецперевірки з допуску до державної таємниці та має нагороди ГУР, ГК ЗСУ, МО.

2 лютого Лієв заявив, що звільнився. Того ж дня журналісти поширили інформацію, що в Лієва є російський паспорт, і опублікували скан цього "документу". А потім сказали, що ця інформація не відповідає дійсності – доказів наявності паспорта РФ вони не знайшли.