Попри погрози Росії Україна стане членом ЄС, - президент Євроради

Попри погрози Кремля Євросоюз не буде припиняти підтримувати Україну, і вона стане членом ЄС.
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.
"Цей саміт надсилає два чітких меседжі. Перший - для вас і для людей України: ЄС буде підтримувати вас усіма можливими способами. Кремль нас не залякав і не залякає. Тому що ЄС і Україна - родина", - сказав президент Євроради.
Він додав, що "майбутнє України всередині Європейського союзу".
"Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права. Ваша майбутнє разом з нами у нашому спільному Європейському Союзі", - наголосив Мішель.
Нагадаємо, 3 лютого в Києві відбувся саміт Україна-ЄС.
За його підсумками президент Європейської Ради Шарль Мішель, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і Президент України Володимир Зеленський виступили зі спільною заявою.