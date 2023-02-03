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Попри погрози Росії Україна стане членом ЄС, - президент Євроради

За словами Шарля Мішеля, українці "зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права".

Попри погрози Росії Україна стане членом ЄС, - президент Євроради
Фото: скриншот відео

Попри погрози Кремля Євросоюз не буде припиняти підтримувати Україну, і вона стане членом ЄС.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Цей саміт надсилає два чітких меседжі. Перший - для вас і для людей України: ЄС буде підтримувати вас усіма можливими способами. Кремль нас не залякав і не залякає. Тому що ЄС і Україна - родина", - сказав президент Євроради.

Він додав, що "майбутнє України всередині Європейського союзу". 

"Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права. Ваша майбутнє разом з нами у нашому спільному Європейському Союзі", - наголосив Мішель.

Нагадаємо, 3 лютого в Києві відбувся саміт Україна-ЄС.

За його підсумками президент Європейської Ради Шарль Мішель, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і Президент України Володимир Зеленський виступили зі спільною заявою.

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