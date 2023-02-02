До кінця 2024 року Україна має бути готовою до членства в ЄС, - Шмигаль

Прем'єр висловив сподівання, що до кінця цього року вдасться досягнути готовності до передвступних переговорів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдання України - до кінця 2024 року бути готовою до членства в Євросоюзі.

Про це йдеться в дописі прем'єра на його сторінках у соцмережах за підсумками брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Весною розраховуємо на позитивну оцінку наших зусиль з боку Єврокомісії. Наше завдання — до кінця 2023 р. бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року — бути готовими до членства в ЄС. Свідомі, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, але маємо зробити все від себе залежне для досягнення результату", - зазначив глава українського уряду.

Він запевнив, що Україна "успішно виконує 7 рекомендацій Єврокомісії" та досягнула "величезного прогресу за всіма напрямками".

"Добудовуємо антикорупційну інфраструктуру, працюємо над підзаконними актами до закону про деолігархізацію, ухвалені закони про медіа та національні меншини, прийнято законодавство про Конституційний суд, запрацювала Вища рада правосуддя, очікуємо на початок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, виконуємо вимоги FATF щодо прозорості коштів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 2 лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. 3 лютого вони братимуть участь у саміті Україна-Євросоюз.

Сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав Євросоюз розпочати роботу над початком переговорів про вступ України в блок. Також Євросоюзу необхідно надалі підтримувати "дорожню карту" із викладенням подальших кроків для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС.