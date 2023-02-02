Під час ремонту лише одного об'єкта посадовці привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Заступник голови Сумської ОВА і тимчасовий виконувач обов'язків начальника Департаменту капітального будівництва адміністрації отримали підозри в розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, торік у квітні зловмисники організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом. Кабмін виділив гроші на відновлення і ремонт житлових будинків, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, мостів та доріг, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

"Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами. Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками «фірми-прокладки»", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Під час ремонту лише одного об'єкта посадовці привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

За місцями роботи та проживання посадовців правоохоронці провели обшуки і виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 2 лютого суд арештував колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, якого підозрюють у лобіюванні укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд гривень.

Кабінет Міністрів 1 лютого звільнив керівництво Державної митної служби.