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В Енергодарі окупанти виводять з обігу гривню, працівники ЗАЕС опинилися на межі виживання, - Енергоатом

Фахівці отримують зарплату від НАЕК у гривні, а обміняти українську валюту в місті уже майже неможливо.

В Енергодарі окупанти виводять з обігу гривню, працівники ЗАЕС опинилися на межі виживання, - Енергоатом
Фото: slovoidilo.ua

У тимчасово захопленому Енергодарі росіяни виводять з обігу гривню.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

За інформацією компанії, днями загарбники "почистили" обмінники, і тепер у місті майже неможливо обміняти українську валюту. Такі дії окупантів ведуть до того, що жителі залишаються без засобів для існування.

Ускладнилася ситуація і для працівників ЗАЕС, які не працюють на рашистів.

"...У місті живуть атомники Запорізької АЕС, котрі відмовилися співпрацювати з ворогом і продовжують на картки отримувати зарплатню від ДП "НАЕК "Енергоатом". Внаслідок фінансового терору рашистів зараз всі вони опинилися на межі виживання, бо матимуть труднощі з базовими потребами, наприклад елементарною купівлею продуктів", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, росіяни змусили 3 000 працівників ЗАЕС отримати російські паспорти.

Також рашисти займають квартири жителів Енергодара, аби розмістити там енергетиків з російських АЕС.

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