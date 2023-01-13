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Окупанти “віджимають” квартири в Енергодарі для енергетиків з російських АЕС

“Через спротив працівників ЗАЕС, росіяни змушені звозити в місто працівників з території РФ". 

Окупанти “віджимають” квартири в Енергодарі для енергетиків з російських АЕС
Фото: slovoidilo.ua

Окупанти займають квартири мешканців Енергодара, аби розмістити там енергетиків з російських АЕС.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що це необхідно окупантам, аби замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками.

“Через спротив працівників ЗАЕС, росіяни змушені звозити в місто працівників з території РФ. В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, незаконні відрядження до Енергодару працівників АЕС з території РФ відбуваються системно. Для заохочення “відряджень” до України парламент РФ ухвалив відповідний закон щодо надання працівникам, що погодилися.

Нагадаємо, в “Енергоатомі” заявили, що персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати

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