У Запорізькій області викрили злочинну схему та її учасників, які заробляли на організації безперешкодного перетину лінії зіткнення.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Як встановило слідство, 41-річний чоловік, котрий раніше сам переїхав до Запоріжжя через окупацію свого міста, розробив злочинний план. До нього залучив дружину та знайомого, які займались пошуком охочих пройти фільтраційні заходи за "спрощеною схемою". Частину прибутку зловмисник передавав посадовим особам органів влади.

"Позачергове внесення пасажира до транспортного засобу, який включений за списком до автоколони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, коштувало для однієї людини в середньому 1 тис. доларів США", - розповіли в прокуратурі.

Загалом члени злочинного угруповання встигли заробити 11 200 доларів США та 40 тис. грн.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Трьом особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, росіяни не дозволяють евакуацію через “коридор життя” у Запорізькій області. За два тижні з окупованих територій виїхала тільки одна людина.

На Дніпропетровщині затримали керівника благодійного фонду за організацію виїзду ухилянтів за кордон.