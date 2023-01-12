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В російських катівнях на Харківщині були випадки виривання нігтів і спилювання зубів

Загарбники утримували в катівнях навіть неповнолітніх.

В російських катівнях на Харківщині були випадки виривання нігтів і спилювання зубів
Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час окупації Харківської області росіяни вдавались до жорстоких катувань. В катівнях загарбників утримувались навіть неповнолітні.

Про це розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю Укрінформу.

“Найчастіше застосовувалися жорстоке побиття та катування електричним струмом. Активно використовувалися протигази, людей придушували. Крім того, були випадки виривання нігтів і спилювання напилком зубів. Експертизи тіл, які були вилучені на деокупованих територіях, показали, що мали місце тортури, які пов’язані, скажу так, із завданням шкоди статевим органам. Як правило, у чоловіків”, - розповів Тимошко.

Він зазначив, що є свідчення про утримання в катівнях родин із неповнолітніми дітьми.

На підлітків віком 14-16 років був і фізичний вплив, і моральний. Зокрема, дівчатам росіяни погрожували зґвалтуванням. 

“У нас є покази неповнолітньої, котру забрали разом із батьками з дому. Вона розповіла, що до неї постійно заходили і щоразу казали: “Будешь развлекаться”. Дитина знаходилася в камері і розуміла, що у будь-який момент із нею можуть зробити що завгодно”, - додав Тимошко.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області правоохоронці ексгумували тіло дитини, яка загинула внаслідок російської військової агресії.

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