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Росіяни продовжують наступ в районі Соледару, - Маляр

Продовжуються також спроби ворога оточити Бахмут.

Росіяни продовжують наступ в районі Соледару, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Російські окупаційні війська продовжують наступ в районі міста Соледар на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Мета ворога - прорвати оборону наших військ і захопити місто", - зазначила вона.

Продовжуються також спроби ворога оточити Бахмут. Для цього росіяни використовують загони "вагнерівців" та регулярних військ.

"Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати", - додала Маляр.

Нагадаємо, наразі в Генштабі ЗСУ вважають недоречним говорити про контроль Соледара українськими військовими у відсотках.

Раніше маляр заявила, що в районі Соледара на Донеччині тривають найважчі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.Станом на вечір середи 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар не було.

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