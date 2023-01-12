Росіяни продовжують наступ в районі Соледару, - Маляр

Російські окупаційні війська продовжують наступ в районі міста Соледар на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Мета ворога - прорвати оборону наших військ і захопити місто", - зазначила вона.

Продовжуються також спроби ворога оточити Бахмут. Для цього росіяни використовують загони "вагнерівців" та регулярних військ.

"Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати", - додала Маляр.

Нагадаємо, наразі в Генштабі ЗСУ вважають недоречним говорити про контроль Соледара українськими військовими у відсотках.

Раніше маляр заявила, що в районі Соледара на Донеччині тривають найважчі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.Станом на вечір середи 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар не було.