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Латвія пропонує провести трибунал над посадовцями РФ у Ризі

Відповідну пропозицію під час візиту до Києва озвучив голова латвійського Сейму. 

Латвія пропонує провести трибунал над посадовцями РФ у Ризі
Фото: Ярослав Железняк

Латвійська Республіка пропонує провести трибунал над посадовцями РФ у Ризі. З такою пропозицією на засіданні Верховної Ради 12 січня виступив Спікер Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. Очільник латвійського парламенту виступав українською мовою. 

Про це LB повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Весь виступ, це приблизно 20 хвилин, був українською мовою", – додав нардеп.

За його словами, Спікер Сейму Смілтенс наголосив, що "ми пропонуємо проводити трибунал над посадовцями РФ Ризі… Поруч з прапорами країн Європи, буде майоріти прапор України". І закінчив фразою: "Україна понад усе".

Фото: Ярослав Железняк

Він нагадав, що "Сейм Латвії визнав РФ країною терористом. З розрахунку на ВВП, Латвія є одним з лідерів у Світі за наданням військової допомоги Україні".

Україна наполягає на створенні трибуналу, який дозволив би притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, зокрема керівництво РФ. 

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