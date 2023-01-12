​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури

Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та має бути демонтована.

Про це написав у фейсбуці міністр культури Олександр Ткаченко.

"Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано - це наша однозначна позиція. Будівля каплиці... незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою Української Православної Церкви московського патріархату", - написав він.

Міністр нагадав, що самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року. Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків.

"У 2012 році, за часів Януковича, почалося «узаконення» незаконного будівництва. Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. Сама будівля споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена", - зазначив Ткаченко.

Він також додав, що з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона і сприяє цьому процесу.

"Наразі експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене вже на 18 січня 2023 року, отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", - висловив сподівання міністр.

Нагадаємо, будівлю, яка належить УПЦ МП, біля фундаменту Десятинної церкви в Києві звели в 2005 році. Незважаючи на відсутність дозвільних документів, каплиця працювала на території історичної пам'ятки. У січні 2018 року в приміщення кинули коктейль Молотова.

У 2018 році профільна комісія Київради підтримала петицію про демонтаж каплиці як незаконної "малої архітектурної форми".