Зеленський прокоментував позбавлення громадянства низки осіб: більшість із них мали паспорти Росії

Більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави. Про це у відповіді на питання журналіста на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Він повідомив, що це люди, які позбавлені громадянства згідно українського законодавства – законів і Конституції. Частина з них позбавлена через наявність громадянства іншої держави.

"Я сказав би – максимальна більшість цих людей. А все інше – деталі від Служби безпеки України. Наше завдання, щоб всі люди, які мають громадянство подвійне, потрійне – є різні люди – включаючи громадянство Російської Федерації, які мають політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди обовʼязково мали громадянство одне – РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай вони з цим громадянством у відповідній державі і живуть", – зазначив він.

Нагадаємо, учора президент позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України. Всі вони нині перебувають за межами держави. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач, Ренат Кузьмін. Верховна Рада збирається позбавити їх депутатських мандатів уже на найближчому засіданні.

Минулого тижня президент призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта. Також — вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є до Іонафана дуже близькою людиною.