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Генсек НАТО у розмові з главою МЗСУ заявив, що Україні треба швидше надавати "більш сучасне обладнання"

Столтенберг у розмові з Кулебою обговорив підтримку від союзників альянсу.

Генсек НАТО у розмові з главою МЗСУ заявив, що Україні треба швидше надавати "більш сучасне обладнання"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як повідомив Столтенберг у своєму твітері, йшлося про "життєво важливу підтримку, яку союзники по НАТО надають Україні в її хоробрій боротьбі проти вторгнення Росії".

Генсек НАТО зазначив, що "час має вирішальне значення", тому "нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання".

Нагадаємо, Столтенберг на пресконференції з нагоди підписання декларації про співпрацю НАТО та ЄС закликав країни Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.

Нині стало відомо, що ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури від можливих диверсій з боку Росії.

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