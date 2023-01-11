Генсек НАТО у розмові з главою МЗСУ заявив, що Україні треба швидше надавати "більш сучасне обладнання"

Столтенберг у розмові з Кулебою обговорив підтримку від союзників альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як повідомив Столтенберг у своєму твітері, йшлося про "життєво важливу підтримку, яку союзники по НАТО надають Україні в її хоробрій боротьбі проти вторгнення Росії".

Генсек НАТО зазначив, що "час має вирішальне значення", тому "нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання".

Good call with foreign minister @DmytroKuleba on the vital support that #NATO Allies are providing #Ukraine in its brave fight against #Russia’s invasion. Timing is critical. We need to provide more advanced equipment faster. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 11, 2023

Нагадаємо, Столтенберг на пресконференції з нагоди підписання декларації про співпрацю НАТО та ЄС закликав країни Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.

Нині стало відомо, що ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури від можливих диверсій з боку Росії.