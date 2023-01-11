Литва і Польща заявили про подальшу потужну підтримку нашої держави.

Президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Наусєда підписали 11 січня у Львові спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника.

Про це йдеться на сайті глави держави.

За словами Зеленського, цю декларацію уклали за підсумками переговорів; у ній відобразили "ключові політичні, гуманітарні та інші висновки сьогоднішньої зустрічі".

У документі визначили пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника (зокрема, у межах стратегічного курсу України щодо набуття повноправного членства в ЄС та НАТО). Також у декларації відзначили намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки нашій державі.

Президенти трьох держав підтримали скликання Глобального саміту формули миру для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який запропонував Зеленський.

Фото: ОПУ

Крім цього, глави держав висловилися за створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Також відзначили розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші українські морські порти і продовження програми "Зерно з України".

"З підписанням Спільної декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Нагадаємо, у Львів 11 січня прибули на зустріч із Зеленським очільники Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа.

Під час візиту Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі роту німецьких танків Leopard.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський