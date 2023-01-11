Рада розгляне позбавлення мандатів Медведчука, Деркача, Козака і Кузьміна (доповнено)

Оскаржити це рішення в судах вони не зможуть.

Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне позбавлення мандатів чотирьох депутатів, що представляють заборонені проросійські партії.

Права на оскарження рішення вони не матимуть, адже процедура відбуватиметься у конституційний спосіб, повідомив у Телеграмі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він не назвав прізвищ депутатів, яких збираються позбавити депутатських повноважень, але, ймовірно, йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Саме їх президент учора позбавив громадянства України.

Оновлення. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уточнив у фейсбук, що йдеться саме про цих парламентарів.

"Указ Президента України про втрату громадянства Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна надійшов у Верховну Раду України", – сказав він.

Він також додав, що дострокове припинення повноважень цих народних депутатів розглянуть уже на найближчому пленарному засіданні.

"І зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах Парламенту", – заявив він.

Раньше Рух Чесно повідомляв, що понад 70 депутатів, зокрема "Слуги народу" і "Батьківщини", не підтримали збір підписів зі звернення до спікера парламенту щодо позбавлення мандатів нардепів з заборонених партій. У політсилах тоді заявили, що підтримають позбавлення мандатів, яке буде відбуватися конституційним способом.