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Зеленський зустрівся з виконавчим віце-президентом комісії з питань Європейського зеленого курсу

Обговорили ситуацію в українській енергетиці, тиск на Росію та "зелені" проєкти при відбудові нашої держави.

Зеленський зустрівся з виконавчим віце-президентом комісії з питань Європейського зеленого курсу
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили стан енергетичної системи України, допомогу для нашої держави для проходження зими, а також санкційний тиск на Росію.

Зеленський додав, що під час відбудови в Україні робитимуть акцент на реалізації "зелених" проєктів. За словами Президента, наша держава готова стати одним із європейських хабів сучасної "зеленої" енергетики. 

"Ми вже маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому Європейський Союз має бути незалежним від будь-яких рішень РФ. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у "зеленій» енергетиці", – зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, на Різдво Росія обстріляла одну з українських ТЕС.

Протягом вихідних низка факторів дозволили не вимикати електроенергію в Києві. Проте у понеділок, 9 січня, погода погіршилася, тож столиця знову повернулася до відключень світла.

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