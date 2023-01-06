Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції подальшу євроінтеграцію України

Співрозмовники також обговорили пріоритети Швеції під час головування в Раді ЄС.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч у форматі відеоконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики ескалації. Він також переказав Крістерссону інформацію про ключові потреби України задля зміцнення сил оборони, щоб вони були готові дати адекватну відповідь на загрози Росії.

Окремо лідери обговорили пріоритети Швеції під час головування в Раді ЄС. Співрозмовники погодилися, що одним із них має бути подальша європейська інтеграція України.

"Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", – зазначив Зеленський.

Він також розповів про українську формулу миру та висловився за активну участь ЄС і Швеції, яка головує в Раді ЄС, у реалізації цієї ініціативи, покликаної принести мир Європейському регіону.

Зеленський подякував за надану гуманітарну допомогу та запросив Крістерссона продовжити діалог у Києві.

Нагадаємо, в липні Європейська комісія опублікувала щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому позитивно оцінила кроки, здійснені Києвом на шляху до євроінтеграції.