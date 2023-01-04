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​Президенти України і Румунії обговорили співпрацю в оборонній галузі й питання румунської спільноти

Також під час телефонної розмови йшлося про формулу миру.

​Президенти України і Румунії обговорили співпрацю в оборонній галузі й питання румунської спільноти
Фото: Пресслужба Оффісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів 4 січня телефонну розмову з румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережах, сторони узгодили кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі.

Також президенти обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного.

У пресслужбі президента Румунії додали, що під час телефонної розмови Йоганніс приділив чималу увагу Закону "Про національні меншини (спільноти) України", який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Цей документ, як ідеться на сайті президента Румунії, викликав обурення як у країні, так і в представників румунської спільноти в нашій державі.

"Президент Клаус Йоганніс запропонував президенту Зеленському швидко знайти рішення для усунення цих проблем. В цьому контексті два президенти домовилися, що найближчим часом міністри іноземних справ обох країн проведуть обговорення щодо двостороннього вирішення згаданих питань", - зазначили в пресслужбі.

Зеленський висловив готовність до пошуку рішень, аби румунська громада в Україні користувалася такими ж правами, якими користується українська громада в Румунії.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 грудня ухвалила євроінтеграційний закон про національні меншини (спільноти) України. За проєкт в цілому проголосували 324 нардепів.

4 січня Володимир Зеленський у телефонній розмові з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив посилення оборонних спроможностей України перед лицем загроз і ризиків ескалації на фронті.

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