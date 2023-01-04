Під Бахмутом ворог за добу втратив 142 особи, - Східне угруповання

Наразі складно сказати, що на Бахмутському напрямку "видно якесь затишшя".

На Бахмутському напрямку ворог, як і раніше, веде активні бойові дії. За добу росіяни завдали 238 ударів різними системами вогню.

Про це повідомив спікер Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Інтерфакс-Україна.

"Поки що ворог дуже активний на бахмутському напрямку, зокрема, за цю добу 238 разів завдав (ударів - ред.) різними системами вогню, артилерійськими танками по всій ділянці фронту. 22 боєзіткнення сталося. Ворог втратив 142 осіб вбиті та 204 поранені", - сказав Череватий.

За словами спікера, наразі складно сказати, що на Бахмутському напрямку "видно якесь системне затишшя".

Коментуючи оцінки британської розвідки про те, що період найінтенсивніших атак росіян під Бахмутом уже минув, Череватий сказав, що, ймовірно, "британські спецслужби роблять прогноз із проєкцією на майбутнє".

Нагадаємо, що Силам оборони України вдалося зірвати план Росії, що полягав у захопленні Соледара і оточенні Бахмута до 26 грудня.