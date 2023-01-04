Крім того, в Україну буде поставлено понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання.

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7600 генераторів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт", - сказав Кулеба.

Крім того, за його даними, в Україну буде поставлено понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив 3 січня постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.