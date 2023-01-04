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Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7600 генераторів

Крім того, в Україну буде поставлено понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання.

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7600 генераторів
Фото: Бріджит Брінк у Twitter

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7600 генераторів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. 

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт", - сказав Кулеба.

Крім того, за його даними, в Україну буде поставлено понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив 3 січня постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.

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