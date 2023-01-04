Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7600 генераторів.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.
"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт", - сказав Кулеба.
Крім того, за його даними, в Україну буде поставлено понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив 3 січня постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.