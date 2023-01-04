Споживання електроенергії зростає, - "Укренерго"

Це пов’язано з поступовим зниженням температури та активізацією роботи бізнесу після святкових днів.

Станом на 12:00 4 січня споживання електроенергії в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Зазначається, що у прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

“Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив 3 січня постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.